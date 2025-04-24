Полиция Сочи проводит проверку после конфликта с ножевым ранением

В Сочи вечером в среду, 23 апреля, на ул. Пластунской около дома 123, произошел конфликт, переросший в драку между пятью мужчинами. По данному факту полиция курорта проводит проверку, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 35-летний участник конфликта получил ножевое ранение и был госпитализирован. Информации о его состоянии нет.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, ищут участников конфликта.

Вячеслав Рыжков