В Челябинске с 1 мая начнет работу детская железная дорога

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске начинает работу детская железная дорога. Первый рейс в 76-м летнем сезоне состоится 1 мая в 10:26 по местному времени от станции «Звездная», сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Для обслуживания пассажиров на детской железной дороге будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность», два тепловоза серии ТУ-7А. Поезда будут курсировать пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. По будням первый рейс отправляется со станции «Звездная» в 10:36, последний — в 17:00. В выходные и праздничные дни время отправления перового состава — 10:26, последнего — 17:26.

В этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут более 700 детей. Они будут работать машинистами тепловозов, дежурными по станции, проводниками и бригадирами пассажирского вагона, осмотрщиками вагонов, ревизорами, дикторами. Прежде, чем приступить к практике, дети получают теоретические знания о профессиях железнодорожного транспорта, проходят теоретические курсы по технике безопасности при нахождении на путях и охране труда.