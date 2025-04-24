Челябинский завод получил статус малой технологической компании

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) признано малой технологической компанией (МТК) по итогам экспертной оценки инновационного потенциала от фонда «Сколково». Сведения об этом внесены в реестр Министерства экономического развития России, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

В перечень МТК могут войти компании с годовой выручкой менее 4 млрд руб., работающие в приоритетных отраслях. При этом они должны разрабатывать, внедрять и адаптировать программное обеспечение либо выпускать продукцию на основе новейших технологических достижений. Получить статус ЧЗЭО позволило создание облачного сервиса «4Z-Диспетчер» для удаленного мониторинга и управления энергооборудованием. Программу инженеры предприятия разработали вместе с учеными Южно-Уральского государственного университета при поддержке регионального министерства образования. Сервис уже интегрирован в систему распределительного устройства напряжением 6 кВ, предназначенного для эксплуатации на одном из объектов золотодобывающего рудника в Чукотском автономном округе, и готов к эксплуатации. Запуск «4Z-Диспетчера» в работу ожидается в первой половине 2025 года.

Компании, попавшие в реестр МТК, могут претендовать на особые меры господдержки без дополнительного сбора документов и подтверждений, например, на льготные кредиты и некоторые нефинансовые меры. Еще статус открывает доступ к рынку госзаказов и к акселераторам роста. Так, ЧЗЭО добавили на витрину стартапов «Взлет» — платформу, созданную для взаимодействия технологических стартапов, инвесторов и индустриальных партнеров.

Виталина Ярховска