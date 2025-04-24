Двое человек из Краснодара пытались обмануть астраханку и отправились в колонию

Ленинский районный суд Астрахани признал мужчину 1981 года рождения и женщину 1984 года рождения виновными по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, в минувшем году фигуранты предоставили жительнице Астрахани заведомо ложные сведения. При этом они находились в Краснодаре. Мужчина и женщина сказали астраханке, что в отношении нее правоохранители проводят процессуальную проверку, якобы они могут помочь в решении этого вопроса за деньги.

Далее один из фигурантов приехал в Астрахань. Там потерпевшая передала ему ненастоящие 8 млн руб. Она действовала под контролем сотрудников УФСБ России по Астраханской области. В итоге фигурант получил три года исправительной колонии общего режима, женщина — 2,5 года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов