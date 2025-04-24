Кухарук: численность Югры за год увеличилась на 22 тысячи человек
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) занимает одно из первых мест в России по естественному приросту населения и коэффициенту рождаемости, заявил на заседании окружной думы глава региона Руслан Кухарук. По его словам, за предыдущий год численность жителей округа увеличилась на 22 тыс. человек.
«Показатели рождаемости превышают показатели смертности в 1,7 раза. По итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни в Югре составила более 76 лет, что почти на 3,5 года выше общероссийского показателя»,— рассказал губернатор в ходе своего отчета перед депутатами. Он отметил, что на рост повлияла, как миграция, так и естественный прирост населения.
Говоря о бюджете, он заявил, что в 2024 году бюджет округа был социально ориентирован. «На социальную сферу в 2024 году направили более 64%. Сюда входит реализация важных социальных проектов, развитие человеческого капитала, забота об участниках специальной военной операции и их семьях»,— заявил губернатор. Он добавил, что более 64 млрд руб. направлено на реализацию национальных проектов, почти половина этих расходов направлена на расширение транспортной доступности.