Жителя Иркутска задержали за осквернение мемориала «Вечный огонь»
В Иркутске СУ СКР организовало проверку по информации об осквернении городского мемориала «Вечный огонь» (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В областной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел на Нижней набережной Ангары. В СМИ была опубликована видеозапись, на которой водитель Toyota Сorona проехал по территории мемориала.
Правоохранители задержали 26-летнего нарушителя. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.