Жителя Иркутска задержали за осквернение мемориала «Вечный огонь»

В Иркутске СУ СКР организовало проверку по информации об осквернении городского мемориала «Вечный огонь» (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В областной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел на Нижней набережной Ангары. В СМИ была опубликована видеозапись, на которой водитель Toyota Сorona проехал по территории мемориала.

Правоохранители задержали 26-летнего нарушителя. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова