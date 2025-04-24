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Жителя Иркутска задержали за осквернение мемориала «Вечный огонь»

В Иркутске СУ СКР организовало проверку по информации об осквернении городского мемориала «Вечный огонь» (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В областной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел на Нижней набережной Ангары. В СМИ была опубликована видеозапись, на которой водитель Toyota Сorona проехал по территории мемориала.

Правоохранители задержали 26-летнего нарушителя. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова

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