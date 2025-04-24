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Мэр Иркутска переизбран на второй срок

Руслан Болотов переизбран на пост мэра Иркутска. Соответствующее решение 24 апреля приняла городская дума.

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Муниципальному парламенту было представлено пять кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Все 34 депутата, принявших участие в голосовании, поддержали господина Болотова. Срок полномочий мэра составляет пять лет.

Впервые Руслан Болотов был избран мэром областного центра в 2020 году. Он является также заместителем секретаря регионального отделения «Единой России».

Валерий Лавский

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