Мэр Иркутска переизбран на второй срок
Руслан Болотов переизбран на пост мэра Иркутска. Соответствующее решение 24 апреля приняла городская дума.
Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ
Муниципальному парламенту было представлено пять кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Все 34 депутата, принявших участие в голосовании, поддержали господина Болотова. Срок полномочий мэра составляет пять лет.
Впервые Руслан Болотов был избран мэром областного центра в 2020 году. Он является также заместителем секретаря регионального отделения «Единой России».