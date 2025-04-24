«СВГК» оштрафовали на 600 тыс. рублей

Самарское УФАС привлекло ООО «Средневолжская газовая компания» к административной ответственности. Организация оштрафована на 600 тыс. руб. Об этом сообщает Похвистневская межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что 10 июля 2024 года ООО «СВГК» заключило с гражданином договор о подключении домовладения к сети газораспределения по программе догазификации. Работы должны были быть выполнены не позднее 18 октября того же года, но этого не произошло.

В связи с этим прокурор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям). Материалы были переданы в антимонопольную службу.

Георгий Портнов