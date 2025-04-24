Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Правоведение» резко раскритиковал Международный уголовный суд (МУС). Он обвинил его в ангажированности и зависимости от Запада.

«МУС достиг вершины бессмыслицы, выдавая ордера на арест лидеров суверенных государств, включая президента России»,— заявил господин Медведев. Он подчеркнул, что такие решения нарушают Римский статут, поскольку главы государств, не участвующие в МУС, обладают иммунитетом.

По мнению главы Совбеза, суд сосредоточился на рассмотрении дел, связанных с фигурантами, которые, хотя и являются жестокими преступниками — главарями банд, серийными убийцами и насильниками, не представляют угрозы для всего человечества. Господин Медведев подчеркнул, что судьи МУС преследуют пропагандистские цели в интересах «англосаксонского мира».

Россия вместе с рядом других стран, таких как США, Китай и Индия, не признаёт юрисдикцию МУС. Венгрия объявила, что ордер на арест не имеет юридической силы на ее территории, и начала процедуру выхода из состава суда.