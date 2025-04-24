Сочи вошел в топ-3 городов с самыми дорогими ЖК в России

Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по стоимости элитного жилья в России. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на экспертов компании Kalinka.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2024 году наибольшая активность в сегменте deluxe наблюдалась в Москве, где было заключено 377 сделок, что на 8% превышает показатели 2023 года. Тенденция роста сохранилась и в 2025 году: за первый квартал в столице зафиксировано около 90 сделок с элитным жильем, превысив прошлогодний показатель на 54%. Средняя стоимость «квадрата» достигла 2,3 млн руб., увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналогичные процессы происходят в Санкт-Петербурге и Сочи. На увеличение спроса на высокобюджетное жилье влияют рост числа состоятельных покупателей, стремление сохранить капитал в условиях экономической нестабильности и ограничений для зарубежных инвестиций, а также привлекательные программы рассрочек от застройщиков.

В пятерку наиболее дорогих проектов вошли жилые комплексы со средней ценой от 2,5 млн до 4,7 млн руб. за кв. м. Лидирует проект в Пресненском районе Москвы (4,7 млн руб./кв.м), за ним следует комплекс в Хамовниках (4,5 млн руб./кв.м). На третьем и четвертом местах расположились сочинские объекты со стоимостью 3,1 и 2,6 млн руб. за кв. м соответственно. Замыкает рейтинг проект в Центральном районе Санкт-Петербурга (2,5 млн руб./кв.м).

«Сегмент deluxe активно развивается преимущественно за счет московского рынка. За последние годы на первичном рынке элитного жилья Москвы объем предложения проектов самого дорогого класса значительно вырос, при этом растут цены и спрос»,— отметил генеральный директор Kalinka Russia Алексей Чумалов.

По его словам, доля лотов стоимостью свыше 1 млрд руб. составляет около 5%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 3%. За год объем предложения элитного жилья увеличился на 40%. По данным на апрель 2025 года средневзвешенная цена экспонирования в сегменте deluxe достигла примерно 3 млн руб. за кв. м.

Мария Удовик