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1,4 млн рублей направят на содержание фонтана под перголой на площади Ижевска

На техническое обслуживание и содержание фонтана под перголой на Центральной площади Ижевска, расположенного между кинотеатром «Россия» и дворцом культуры «Металлург», направят 1,4 млн руб. в 2025-м, следует из аукциона на портале госзакупок. Торги разместили 23 апреля.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В перечень работ входят перезапуск системы вентиляции технологического помещения фонтана и откачивание воды из приямки дренажной системы, проверка электрооборудование, расконсервирование, регулярное техобслуживание и сезонное отключение и консервация зеркала. Подрядчика определят 12 мая.

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