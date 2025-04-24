Суд Крыма по заявлению Сбербанка начал банкротство компании «Техальянс»

Арбитражный суд Республики Крым по заявлению Сбербанка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Техальянс». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, Сбербанк является кредитором «Техальянса» и имеет с компанией два действующих договора. К 23 января 2025 года у компании накопилась просроченная задолженность в размере 8,7 млн руб.

Компания не выполнила финансовые обязательства в течение трех месяцев, а сумма невыполненных обязательств превысила 2 млн руб. На основании этих фактов, ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ и закона «О несостоятельности», суд признал заявление о Сбербанка обоснованным.

Временным управляющим ООО «Техальянс» утверждена Ирина Каратаева.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Техальянс» зарегистрировано в 2014 году в Симферополе. Компания занимается строительными работами. Бенефициаром является Дмитрий Шведчиков. Чистая прибыль общества по итогам 2023 года составила 1,1 млн руб.

Богдан Кобец