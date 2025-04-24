Более 2 млрд рублей «Россети Сибирь» направят на развитие электросети Алтая

«Россети Сибирь» выделят более 2 млрд руб. в 2025 году на развитие электросетевого комплекса в Алтайском крае и Республике Алтай. «Объем инвестиций и затрат на ремонты утверждается тарифным решением. Износ сетевого комплекса в крае и республике составляет более 80%, и средств, заложенных в тариф, недостаточно для полного обновления»,— сообщает пресс-служба компании (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

На территории Алтайского края планируется провести модернизацию подстанций 35 кВ «Ларичихинская», 110 кВ «Волчихинская» и «Предгорная». В Республике Алтай организация намерена построить линии электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединит два региона.

Кроме того, компания выполнит реконструкцию участка линии 110 кВ «Манжерокская — Чергинская».

Александра Стрелкова