Челябинца осудили за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 42-летнего жителя Челябинской области виновным по пяти эпизодам финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы, четыре из которых фигурант проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что житель Челябинской области в 2022-2023 годах разделял исламскую идеологию и выражал поддержку лицам, воюющим на территории иностранных государств. Он перечислял деньги членам международных террористических организаций, осознавая, что эти объединения представляют угрозу для безопасности РФ. Гражданина задержали сотрудники УФСБ России по региону в октябре 2023 года. Дело в отношении местного жителя возбудил и расследовал следственный орган силового ведомства.

Виталина Ярховска