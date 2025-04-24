И.о. бухгалтера саратовской фирмы пойдет под суд за мошенничество на 700 тысяч

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении исполняющей обязанности бухгалтера коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, 38-летняя фигурантка из Саратова, работая в фирме по срочному трудовому договору, трудоустроила туда на должность офис-менеджера свою родственницу путем самостоятельного оформления на нее необходимых документов. При этом последняя фактически не исполняла трудовые обязанности.

С 15 января 2019 года по 6 сентября 2023 года фигурантка составляла фиктивные платежные поручения по перечислению зарплаты родственнице. Кроме того, она формировала на нее налоговую отчетность и отчетность по страховым взносам на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование.

Денежные средства подозреваемая присваивала себе. В общей сложности она похитила у фирмы свыше 700 тыс. руб.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершила расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов