Нефтяники расширили географию проекта «Имена Победы»
Фото: Павел Воробьев
Сейчас интерактивная энциклопедия о ветеранах-нефтяниках насчитывает более 1400 биографий и охватывает пять регионов страны. Истории о фронтовиках и тружениках тыла нефтяной отрасли доступны на сайте ИМЕНА-ПОБЕДЫ.РФ.
Фото: Павел Воробьев
Исторический проект стартовал пять лет назад, и стал уникальной отраслевой энциклопедией, сохраняющей память о фронтовиках, тружениках тыла и их вкладе в дело Великой Победы. Так, на сайте есть история Михаила Кропачева. Он начинал трудовой путь на Верхнечусовском промысле, а в годы войны стал одним из пионеров наклонного бурения. Именно этот метод позволил пермским нефтяникам впервые в мире начать промышленное внедрение кустового бурения.
Фото: Павел Воробьев
В Музее пермской нефти можно подробнее узнать о трудовых достижениях в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция содержит трудовые книжки нефтяников, ушедших на фронт, кинохронику, плакаты, редкие фотографии и описание внедренных в этот период технологий. Музей открыт для организованных групп. Записаться на экскурсию можно на сайте и по телефону (342) 235-33-03.
В преддверии Дня Победы нефтяники также оформили офисные здания, а молодые специалисты предприятия готовятся написать «Диктант Победы».
Фото: Павел Воробьев
ООО "Лукойл-Пермь"
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