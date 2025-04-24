Нефтяники расширили географию проекта «Имена Победы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Воробьев Фото: Павел Воробьев

Сейчас интерактивная энциклопедия о ветеранах-нефтяниках насчитывает более 1400 биографий и охватывает пять регионов страны. Истории о фронтовиках и тружениках тыла нефтяной отрасли доступны на сайте ИМЕНА-ПОБЕДЫ.РФ.

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Исторический проект стартовал пять лет назад, и стал уникальной отраслевой энциклопедией, сохраняющей память о фронтовиках, тружениках тыла и их вкладе в дело Великой Победы. Так, на сайте есть история Михаила Кропачева. Он начинал трудовой путь на Верхнечусовском промысле, а в годы войны стал одним из пионеров наклонного бурения. Именно этот метод позволил пермским нефтяникам впервые в мире начать промышленное внедрение кустового бурения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Воробьев Фото: Павел Воробьев

В Музее пермской нефти можно подробнее узнать о трудовых достижениях в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция содержит трудовые книжки нефтяников, ушедших на фронт, кинохронику, плакаты, редкие фотографии и описание внедренных в этот период технологий. Музей открыт для организованных групп. Записаться на экскурсию можно на сайте и по телефону (342) 235-33-03.

В преддверии Дня Победы нефтяники также оформили офисные здания, а молодые специалисты предприятия готовятся написать «Диктант Победы».

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ООО "Лукойл-Пермь"