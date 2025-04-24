Пронос охотничьего кинжала на борт самолета пресекли иркутские таможенники

Таможенный пост иркутского аэропорта пресек вывоз охотничьего кинжала иностранным пассажиром, вылетающим в Ташкент (Узбекистан). В его дорожной сумке таможенники обнаружили клинок с лезвием более 16 см, сообщили в Иркутской таможне.

На перемещение такого товара через границу требуются разрешительные документы, пояснили в ведомстве. В отношении авиапассажира сотрудники таможни возбудили два дела об административных правонарушениях, «предусматривающих уплату штрафа и конфискацию предмета административного правонарушения». Товар изъят.

С начала года это уже десятый клинок, обнаруженный и изъятый сотрудниками таможенного поста аэропорта Иркутска.

Михаил Кичанов