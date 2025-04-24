Красноярца задержали за сообщения о лжеминировании от имени его бывшей девушки

В Красноярске задержан местный житель за серию ложных сообщений о минировании. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст.207 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в марте 2025 года в полицию поступило два сообщения с электронной почты о наличии опасных предметов в одном из ТРЦ и образовательном учреждении Канска. При обследовании объектов опасных предметов силовики не обнаружили.

Фигурант дела был задержан на территории Красноярска. Как установили следователи, злоумышленник действовал от имени своей бывшей девушки. В ходе допроса он пояснил, что таким образом хотел отомстить ей.

Александра Стрелкова