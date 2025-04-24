Алтайские следователи передали гуманитарную помощь мотострелкам в зоне СВО

Сотрудники управления Следственного комитета России по Республике Алтай собрали партию гуманитарной помощи для участников спецоперации. Бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады были переданы предметы личной гигиены, перевязочный материал, а также письма учеников и рисунки, рассказали в ведомстве. Кроме того, алтайские следователи приобрели для бойцов средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее офицеры ведомства отправили в зону проведения СВО дизельные генераторы, газовые горелки.

Илья Николаев