Алтайские следователи передали гуманитарную помощь мотострелкам в зоне СВО
Сотрудники управления Следственного комитета России по Республике Алтай собрали партию гуманитарной помощи для участников спецоперации. Бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады были переданы предметы личной гигиены, перевязочный материал, а также письма учеников и рисунки, рассказали в ведомстве. Кроме того, алтайские следователи приобрели для бойцов средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ранее офицеры ведомства отправили в зону проведения СВО дизельные генераторы, газовые горелки.