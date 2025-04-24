«Авангард» выбыл из Кубка Гагарина после поражения в овертайме от «Локомотива»

Омский «Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2024/2025. В решающем седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сибиряки уступили «Локомотиву».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Команды встретились в Ярославле 23 апреля. В первых двух периодах хозяева имели подавляющее игровое преимущество. Так, в стартовой 20-минутке они сделали 19 бросков по воротам соперников против трех у «Авангарда».

Заключительный период начинался при счете 2:0 в пользу «Локомотива», но до конца основного времени матча гости успели сравнять счет. Голы омичей на счету Евгения Кулика и Константина Окулова, причем вторую шайбу гости провели после того, как заменили вратаря полевым игроком.

Решающий гол «Локомотив» забил во втором овертайме, победив 3:2 в матче и 4:3 в серии. «Реальность такова, что большего от наших игроков мы не можем попросить. Они действительно выложились по полной»,— сказал, подводя итоги серии, главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Валерий Лавский