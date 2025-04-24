Музаев: утечек заданий ЕГЭ и ОГЭ не происходит с 2014 года

Утечек контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ не происходит с 2014 года. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью для телеканала «Россия-1».

«Материалы разрабатываются в закрытом контуре. То есть нет оборудования, на котором все это пишется и хранится, выхода в сеть интернет вообще. Это изолированные от внешнего мира компьютеры, пункт проведения экзамена, куда непосредственно придет выпускник, получает контрольно-измерительные материалы за два часа только до экзамена в зашифрованном виде»,— сказал глава ведомства.

Господин Музаев также предупредил выпускников, чтобы они не пользовались сайтами, публикующими фейковые КИМы. По его словам, такие ресурсы не только не предоставят верных заданий, но теперь еще и используются для кражи личных данных пользователей.