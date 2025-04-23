Компания «Мамруко» вложит 1 млрд рублей в оборудование для завода в Адыгее

Компания ООО «Мамруко» планирует направить 1 млрд руб. на закупку оборудования для нового маслоэкстракционного завода в Кошехабльском районе Адыгеи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость строительства завода оценивается в 1,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. потратят на оснащение производственной линии. Проект реализуют с 2021 года, на предприятии планируют перерабатывать 500–600 т семян подсолнечника в сутки. Площадь завода составит 60 тыс. кв. м.

Согласно данным официального сайта компании, ООО «Мамруко» занимается производством подсолнечного масла и работает на рынке масложировой продукции около 20 лет. Продукция торговой марки «Масло Мамруковское» реализуется не только в России, но и экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Завершить строительство маслоэкстракционного завода в Адыгее планируют к концу 2025 года. Ввод нового предприятия в эксплуатацию должен повысить объемы переработки сельхозсырья в регионе и укрепить позиции компании на российском и международном рынках.

Анна Гречко