Заказчикам указали на ошибки

В 2024 году Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Краснодарскому краю признало обоснованными 510 из 1,3 тыс. жалоб на нарушения в сфере госзакупок. Показатель вырос почти на 13% по сравнению с предыдущим годом. Всего за год надзорный орган выдал 376 постановлений о привлечении к административной ответственности. Основная часть из них связана с нарушениями Закона о контрактной системе при описании объекта закупки. Эксперты считают, что это связано с низкой квалификацией заказчиков и сложной правовой базой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 510 из 1,3 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с 2023 годом количество выявленных нарушений увеличилось почти на 13%. Основная их часть касалась описания объектов закупок. В течение года антимонопольное ведомство выдало 376 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе за дробление контрактов (83), за неправомерный допуск/отклонение участников (118), за нарушения при размещении информации об исполнении контракта (106), за нарушения сроков оплаты по контракту (50).

В рамках внеплановых проверок специалисты Краснодарского УФАС провели 655 мероприятий согласно ст. 99 44-ФЗ («О контрактной системе») и выдали 21 предписание.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин считает, что наметившаяся тенденция может указывать на случаи сговора между заказчиками и поставщиками. По его словам, договоренность между сторонами вызвана стремлением выгодно манипулировать условиями закупок или искусственно ограничивать конкуренцию. При этом юрист подчеркнул, что проблемы не лежат в плоскости законодательства, которое едино для всех регионов и достаточно детализировано. Основной вызов кроется в неправильном применении норм, их интерпретации, а также в недостаточной квалификации участников.

«Наиболее часто встречающиеся нарушения описания объекта закупки могут указывать на включение в требования характеристик, которым соответствует товар только одного производителя, что также косвенно свидетельствует о возможном сговоре между участниками закупки»,— прокомментировал господин Пашин.

Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров добавил, что в последние годы на Кубани действительно наблюдается рост нарушений в сфере госзакупок, который объясняется не только низкой квалификацией заказчиков, но и повышенной сложностью правовой базы.

«Множество поправок и изменений вносят неопределенность, что упрощает манипуляции и создает почву для коррупции. Важно обеспечить прозрачность. Кроме того, следует усовершенствовать механизмы отбора поставщиков. Применение стандартизированных процедур и независимых аудитов поможет обеспечить честную конкуренцию»,— отметил эксперт.

Владимир Гончаров подчеркнул, что пробелы в регулировании часто приводят к двусмысленности, создавая лазейки для интерпретации, что ведет к несоответствию между намерениями заказчика и фактическим исполнением контрактов.

Краснодарский юрист Изабелла Абрамян уверена, что для снижения числа нарушений необходимо системно вести учет недобросовестных заказчиков и исполнителей. «Сведения о привлечении к административной ответственности могут вноситься в государственные реестры, что отрицательно скажется на репутации компании и ее перспективах участия в будущих закупках. Существенную роль в этом процессе может сыграть УФАС, который вправе направлять рекомендации по соблюдению законодательства»,— заявила Изабелла Абрамян.

По мнению юриста, регулярные обучающие программы для сотрудников, занимающихся контрактами, с акцентом на антикоррупционные практики и соблюдение законодательства играют ключевую роль в повышении прозрачности в сфере госзакупок. Она добавила, что профилактические мероприятия должны стать неотъемлемой частью общей стратегии повышения прозрачности закупочных процедур.

Нурий Бзасежев