На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани добавят полосу для досмотра

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края с 1 мая 2025 года введут дополнительную полосу для движения и досмотра автотранспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Аксенов ранее заявлял, что к летнему сезону 2025 года планируется увеличить количество пунктов досмотра на въезде на мост. Власти предупреждали, что полностью избежать пробок в высокий сезон, особенно в условиях отсутствия авиасообщения, не удастся, однако главным приоритетом остается безопасность граждан.

В летний сезон 2024 года у подъезда к Крымскому мосту фиксировали масштабные заторы. Так, 16 августа со стороны Тамани проезда ожидали около 1,2 тыс. автомобилей, со стороны Керчи — более 700 машин, при этом время ожидания превышало три часа.

Анна Гречко