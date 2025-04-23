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В Альметьевском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства на ферме

В Кичучатовском сельском поселении Альметьевского района Татарстана введен карантин после того, как на ферме ООО «Кичучат» был выявлен случай бешенства. Соответствующий приказ подписал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В Альметьевском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства на ферме

В Альметьевском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства на ферме

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Альметьевском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства на ферме

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ограничительные меры распространяются на территорию в радиусе 2 км от хозяйства, где содержался крупный рогатый скот.

Согласно документу, в зоне карантина запрещены лечение заболевших животных, посещение фермы посторонними лицами, снятие шкур с павших животных, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных — за исключением вакцинированного скота. Под запрет попали также проведение ярмарок и отлов диких животных для зоопарков.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.

Контроль за выполнением указа возложен на Кабмин Республики Татарстан.

Артём Дергунов

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