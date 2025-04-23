В Кичучатовском сельском поселении Альметьевского района Татарстана введен карантин после того, как на ферме ООО «Кичучат» был выявлен случай бешенства. Соответствующий приказ подписал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства на ферме

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Альметьевском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства на ферме

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ограничительные меры распространяются на территорию в радиусе 2 км от хозяйства, где содержался крупный рогатый скот.

Согласно документу, в зоне карантина запрещены лечение заболевших животных, посещение фермы посторонними лицами, снятие шкур с павших животных, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных — за исключением вакцинированного скота. Под запрет попали также проведение ярмарок и отлов диких животных для зоопарков.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.

Контроль за выполнением указа возложен на Кабмин Республики Татарстан.

Артём Дергунов