Пензенский ТСЖ не смог снести дефектный пандус в подъезде на Лядова, 60

Арбитражный суд (АС) Поволжского округа (Казань) 17 апреля рассмотрел иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) дома № 60 на улице Лядова в Пензе к городскому управлению ЖКХ. Постановление опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Десятиэтажный панельный дом расположен в микрорайоне Арбеково, на северо-западе Пензы. Здание ввели в эксплуатацию в 1996 году. С 2016 года правление ТСЖ возглавляет Ольга Иванова.

ТСЖ требует демонтировать три пандуса, установленных по просьбе живущей на Лядова, 60, главы общественной организации инвалидов «Светлый путь» Светланы Ливенцевой. Госпожа Ливенцева является единственным в доме пользователем пандусов. Качество конструкций горожанку устраивает, а суд ранее пришел к выводу о невозможности установить в подъезде полностью соответствующие требованиям пандусы.

Жильцы предоставили судам трех инстанций заключение эксперта о несоответствии пандусов ряду строительных норм и требований ГОСТ. АС Пензенской области и 11-й Арбитражный апелляционный суд (Самара) отказали в удовлетворении требований в связи с тем, что у единственной пользовательницы претензий нет.

Ольга Иванова ранее рассказала «Ъ — Средняя Волга», что уклон спорных пандусов превышает допустимый в пять раз. «Имущество предстоит обслуживать ТСЖ. Если кто-то сломает голову, отвечать придется мне. В экспертизе обозначено: никаких вариантов обустройства пандуса в нашем доме нет. Слишком узкие лестничные проходы и сразу после них — два тамбура»,— объяснила председатель ТСЖ. По ее словам, Светлана Ливенцева якобы редко пользуется пандусом.

«Требования истца заключаются не в переустройстве установленных конструкций пандусов в соответствии с требованиями СНиП и иных нормативных документов, а в полном демонтаже данных конструкций без установки новых, что будет являться грубым нарушением прав и законных интересов инвалида Ливенцевой»,— говорится в постановлении АС Поволжского округа. Решение могут обжаловать в течение двух месяцев.

Дарья Васенина