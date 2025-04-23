В Краснодаре посадили именные деревья в память о героях СВО

В Краснодаре в парке 30-летия Победы высадили десять именных деревьев в честь героев специальной военной операции (СВО). Акция прошла на центральной аллее у Выставочного зала Боевой Славы, где каждый саженец липы сопроводили табличкой с биографией погибшего бойца, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«В трудное для нашей Родины время наши бойцы встали на ее защиту и продолжили боевые традиции своих дедов и прадедов. И наша обязанность — бережно хранить память о их подвиге, мужестве, самоотверженности и безграничной любви к Отчизне, передавая это будущим поколениям»,— отметил руководитель Краснодарского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Геннадий Романов.

В числе участников акции — родные погибших, ветераны, активисты молодежных организаций и представители общественных объединений. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Аллея Героев», организованного Всероссийской организацией ветеранов «Боевое Братство» и Центром патриотического воспитания молодежи.

Анна Гречко