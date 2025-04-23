Создательница ижевского приюта-передержки для животных получит грант на вольеры

Грант в размере 1 млн руб. выделили индивидуальному предпринимателю (ИП), создателю ижевского приюта-передержки «ZooРай» Гульшат Анкудинова, сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии. По данным kartoteka.ru, основным видом деятельности ИП является подача напитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Грант предпринимательнице выделили на строительство вольеров для безнадзорных животных в Устиновском районе. Конкурс состоялся 22 апреля. Госпожа Анкудинова планирует обустроить для бездомных собак 20 вольеров с зоной отдыха и выгула.