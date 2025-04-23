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В Ессентуках изъяли более 258 литров немаркированного масла

Прокуратура Ессентуков выявила продажу 258 л элитного растительного и оливкового масла без обязательной маркировки «Честный знак». Предприниматель привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фото: Прокуратура Ставропольского края

За выявленные нарушения в отношении коммерсанта возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Вся контрафактная продукция объемом изъята из торгового оборота.

Николай Аксенов

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