В Ессентуках изъяли более 258 литров немаркированного масла

Прокуратура Ессентуков выявила продажу 258 л элитного растительного и оливкового масла без обязательной маркировки «Честный знак». Предприниматель привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

За выявленные нарушения в отношении коммерсанта возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Вся контрафактная продукция объемом изъята из торгового оборота.

Николай Аксенов