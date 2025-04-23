Для 81% нижегородцев недостаток денег стал главной проблемой при рождении детей

В Нижегородской области 64% родителей тратят на детей 6-25 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщили АНО «Институт демографического развития» по итогам опроса нижегородских мам 21-40 лет и молодых людей 18-25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе опроса 32% матерей ответили, что расходы составляют 6-15 тыс. руб., у 32% — 16-25 тыс. руб., у 14% — 26-40 тыс. руб.. Еще 12% в месяц тратят на ребенка 41-60 тыс. руб., 7% — менее 5 тыс. руб., 3% — свыше 60 тыс. руб. Эта часть семейного бюджета идет на покупку детских товаров первой необходимости, средств гигиены, лекарств, питания, одежды, игрушек и оплату групп раннего развития.

Кроме того, 81% опрошенных ответили, что появлению в их семье детей мешают материальные трудности. На вопрос о желаемом виде поддержки семей от государства 68% выбрали материнский капитал и 62% — ежемесячные выплаты.

По данным института, федеральный материнский капитал оформили 94% семей, но из-за ограниченного перечня направлений для использования сертификата воспользовались им только 52%.

Анастасия Титова