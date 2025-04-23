Пермский край принимает участие во Всероссийской форум-выставке «ГОСЗАКАЗ»

Делегация Пермского края принимает участие в XX Всероссийской форум-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и станет местом для обсуждения актуальных вопросов развития системы государственных закупок и формирования долгосрочных партнерских отношений между бизнесом и государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



На объединенном стенде Прикамья свою высокотехнологичную продукцию представляют «НПП "Адонис"», «ТМ» («Техника Медицины»), «Эрготек», «Ярус групп», «Рус Импорт» (Best Electronics) и «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ).

В этом году деловая программа включает более 30 экспертных сессий по ключевым вопросам закупочной деятельности. Особое внимание уделено отраслевым направлениям, включая строительство, транспорт, здравоохранение, экологию, кадровое обеспечение, цифровизацию и искусственный интеллект. Площадь экспозиции составляет 14 тыс. кв. м. В мероприятии примут участие более 200 экспонентов, свыше 200 спикеров и модераторов. Мероприятие проходит по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова и при поддержке Минпромторга России под девизом «ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей».

Напомним, форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — крупнейшее федеральное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, проходящее ежегодно при поддержке Правительства Российской Федерации. За 20 лет мероприятие стало важным инструментом взаимодействия между государством и бизнесом, способствуя развитию технологий и реализации национальных проектов.