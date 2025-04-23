В Ярославской области ожидается гроза

В Ярославле и области 23 апреля прогнозируется гроза и усиление ветра. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Гроза, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 12 - 17 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области и Ярославлю во второй половине дня 23 апреля с сохранением до конца суток»,— говорится в сообщении министерства.

По данным метеослужбы «Гисметео», дождь в Ярославле начнется в 18:00, а в 21:00 будет гроза.

Алла Чижова