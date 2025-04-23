На Дону после вмешательства прокуратуры в одном из сел установили новую водонапорную башню
В селе Александровка 2-я Ростовской области восстановили водоснабжение. Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры донского региона.
Фото: Владимир Долгов / wikimedia.org
Установлено, что в селе разрушилась водонапорная башня, из-за чего жители столкнулись с перебоями в водоснабжении. Однако, чиновники не принимали никаких мер по устранению неполадок. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Мясниковского района.
Главе администрации района и директору Мясниковского водопроводно-канализационного хозяйства внесены представления. На данный момент в селе установили новую водонапорную башню.