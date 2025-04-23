В Татарстане местного жителя подозревают в убийстве сожительницы

В Буинске задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей 42-летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

21 апреля в одной из квартир города было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. У погибшей зафиксированы множественные ножевые ранения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В качестве подозреваемого задержан сожитель погибшей.

По версии следствия, преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Артём Дергунов