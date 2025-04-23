В Оренбурге суд рассмотрит дело о хищении троллейбусной контактной сети работниками

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2024 года по январь текущего года работники организации по обслуживанию линий электропередач срезали свыше 400 м контактной троллейбусной сети. После этого они сдали провода в пункт приема цветных металлов.

Таким образом обвиняемые причинили ущерб МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» на сумму свыше 260 тыс. руб. Фигуранты признали вину в совершении преступления.

Руфия Кутляева