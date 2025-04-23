В отношении участников резонансной драки в Ростове возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участников драки, произошедшей на территории одного из ЖК в Ростове-на-Дону и вызвавшей общественный резонанс. Как следует из сообщения ведомства, новое делопроизводство инициировал лично Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ряд местных СМИ и социальные сети активно поднимали вопрос привлечения к уголовной ответственности ростовчанина, который защищал себя от группы лиц, нарушавших общественный порядок. По имеющейся информации, один из участников компании попал в реанимацию в результате инцидента.

Единственным фигурантом оказался молодой человек, сделавший компании замечание. После обращения местных жителей и неоднократной огласке ситуации в процесс вмешались СК РФ. В настоящий момент правоохранителями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще один участник потасовки объявлен в международный розыск.

Константин Соловьев