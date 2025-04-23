Ярославские приставы запретили судну выход в море из-за долгов
Сотрудники УФССП по Ярославской области запретили нефтяному судну покидать акваторию Азовского морского порта из-за долгов владельца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: УФССП по Ярославской области
Компания задолжала 2 млн руб. за обслуживание водного транспорта. В установленный судом срок долг погашен не был, тогда судебные приставы начали предпринимать меры для принуждения компании к оплате: руководителю компании вручили предупреждение об уголовной ответственности, назначили исполнительский сбор, а также запретили выход судна из акватории Азовского морского порта.
«Осознав, что уклонение от погашения задолженности мешает дальнейшей деятельности, руководитель компании-должника изыскал средства и оплатил задолженность в полном объеме. В связи с этим наложенные ранее ограничительные меры были сняты»,— сообщили в пресс-службе.