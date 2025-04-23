В Крыму откроют летом 350 пляжей

К лету в Крыму откроют 350 пляжных территорий, выбросы нефтепродуктов на берег незначительные, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет»,— написал Аксенов в своем Telegram.

По его словам, в некоторых случаях при обнаружении мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью отдыхающих.

«Наша задача — приложить все усилия, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями»,— добавил глава региона.

Напомним, после крушения танкеров в декабре прошлого года в Керченском проливе в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Александр Дремлюгин, Симферополь