В Ростове планируют усилить эвакуацию машин за нарушения правил парковки

В Ростовской области необходимо усилить меры по эвакуации автомобилей, владельцы которых нарушают действующие правила парковки. Часто можно увидеть машины, которые стоят вторым и третьим рядом, а те, кто занимают парковочные места, не оплачивают стоянку, написала в своем телеграм-канале министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожа Беликова добавила, что нарушители правил парковки провоцируют аварийные ситуации, создают помехи общественному транспорту и могут стать причиной, по которой экстренные службы не успеют доехать на место ЧП. Когда именно планируется ужесточить правила парковки, министр не уточнила.

В настоящий момент эксперты анализируют информацию, поступающую из системы «Безопасный город». Ожидается, что эти сведения помогут точно оценить транспортные и пассажирские потоки, что позволит оптимизировать не только маршруты общественного транспорта, но и обеспечить достаточное число парковочных мест.

Валентина Любашенко