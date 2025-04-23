Сотрудники Банка Уралсиб награждены благодарственными письмами за предотвращение мошенничества

17 апреля сотрудники дополнительного офиса «Геленджикский» Банка Уралсиб были награждены благодарственными грамотами МВД России за предотвращение мошенничества в отношении клиента банка. Благодаря их бдительности и неравнодушию были предотвращен обман и хищение денежных средств пожилой женщины 1947 года рождения. Участие в награждении уралсибовцев принял генерал армии, экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Пожилые люди — особо уязвимая категория для мошенников, поэтому в Банке Уралсиб сотрудники фронт-офиса всегда обращают внимание на характерное поведение, которое может свидетельствовать о том, что клиент попал под влияние преступников. Признаки такого влияния опытный сотрудник заметил практически сразу. Клиент обратилась в офис банка с просьбой о досрочном закрытии двух депозитов, срок которых должен был закончится в течение ближайших 1-2 недель. Клиентский менеджер Кристина Мурашкина неоднократно указывала женщине на нецелесообразность операции из-за возможной потери процентов по вкладам, срок которых и так подходит к завершению, но клиент продолжала настаивать на досрочном расторжении, постоянно меняя причину, по которой ей настолько оперативно потребовались денежные средства. При этом клиент проявляла признаки эмоционального возбуждения и не выпускала из рук телефон.

Клиентский менеджер проявила бдительность и пригласила для беседы с клиентом управляющего ДО «Геленджикский». Руководитель Гульназ Шамсеева, попыталась в разговоре аккуратно уточнить детали версии клиента для снятия средств, но клиент не могла ответить на уточняющие вопросы и настаивала на досрочном закрытии вклада. Поскольку речь шла о достаточно большой сумме, управляющий попросила у клиента время на заказ наличных денежных средств для совершения операции.

Сразу после этого Гульназ Шамсеева по согласованию со службой безопасности банка обратилась в органы МВД г. Геленджика, описав ситуацию и высказав подозрения о признаках мошеннических действий в отношение пожилого человека. В назначенный день клиент пришла в отделение банка и при повторной беседе с кассиром Ольгой Ивченко и управляющим дополнительным офисом снова не смогла объяснить необходимость срочного закрытия вкладов. Сотрудники допофиса повторно обратились в полицию, после чего в офис банка оперативно прибыли сотрудники МВД города-курорта. В процессе общения, клиент согласилась поехать в отделение, где опасения сотрудников банка подтвердились. Как оказалось, с женщиной все это время активно связывались лже-сотрудники «Центробанка», «ФСБ» с настоятельными рекомендациями перевода средств на «безопасный счет». В итоге эта история закончилась благополучно, деньги клиента банка в сумме более 1 млн.руб. были сохранены. Позднее, в день окончания договора размещения денежных средств, клиент вновь посетила отделение банка — уже с благодарностью, выразив искреннюю признательность сотрудникам за неравнодушие и бдительность, которые помогли ей сохранить накопления.

«В текущей обстановке мы уделяем особое внимание противодействию мошенничеству. И здесь далеко не первую роль занимает собственная интуиция и профессиональный опыт. И мне, как руководителю, особенно приятно, что каждый из сотрудников банка отработал ситуацию, не пустил ее на самотек, приложил максимум усилий для предотвращения преступления»,— говорит Гульназ Шамсеева, управляющий дополнительным офисом«Геленджикский».

Исполнительный директор Макрорегиона Юг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Зуй подчеркнула, что борьба с мошенническими действиями и их профилактика в банке носит системный характер. Разработаны специальные регламенты, определен порядок действий в случаях, когда возникает хотя бы малейшее подозрение на мошенничество. И на совещаниях с сотрудниками, и во время встреч с клиентами этому вопросу уделяется большое внимание.

При этом сотрудники Уралсиба не только имеют хорошую профессиональную подготовку, но и психологически всегда готовы к таким ситуациям. Многие из них также были награждены правоохранительными органами за бдительность и предотвращение попыток мошеннических действий в отношении клиентов. Кроме того, банк активно проводит просветительскую работу, распространяя информацию о методах защиты от мошенничества через самые различные каналы коммуникаций.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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