В Марий Эл сотрудница школы подозревается в коррупции на 260 тысяч рублей

В Марий Эл возбудили дело в отношении сотрудницы школы, которую подозревают в систематическом получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл сотрудница школы подозревается в коррупции на 260 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Марий Эл сотрудница школы подозревается в коррупции на 260 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, с мая 2022 по июль 2024 года сотрудница школы получала денежные вознаграждения от поставщика продуктов питания за заключение контрактов без конкурентных процедур. Общая сумма незаконных выплат превысила 260 тыс. руб. Преступная схема была выявлена сотрудниками МВД региона, а материалы дела переданы в следственные органы Следственного комитета.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Деятельность подозреваемой квалифицирована как получение взятки в крупном размере за действия в интересах коммерческой организации при осуществлении госзакупок.

Артём Дергунов