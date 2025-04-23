В Екатеринбурге не нашли подрядчика для консервации фасада здания мэрии за 4 млн

Администрация Екатеринбурга не нашла подрядчика для выполнения противоаварийных и консервационных работ Делового дома (ул. 8 Марта, 8б) и здания Горсовета (ул. Ленина, 24а), где располагается городская администрация, следует из данных портала Госзакупок. По данным документов закупки, зданиям, признанным объектами культурного наследия (ОКН), «угрожает быстрое разрушение». Начальная стоимость проекта составила 4,11 млн руб., в том числе 412 тыс. на работы на здании Делового дома и 3,7 млн на работы на фасаде Горсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Комплекс противоаварийных и консервационных мероприятий по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия»,— указано в пояснительной записке проекта.

Согласно документу, в здании Горсовета на ул. Ленина, 24а в аварийном состоянии находятся отделка северо-восточного угла фасада, балюстрада и карнизы, расположенные там, отделка нескольких колонн, балконные плиты, а также деформационный шов между зданием и Деловым домом. В здании по ул. 8 Марта, 8б в аварийном состоянии отделка фасада, карнизов, водосточные трубы. Помимо этого, отмечено, что фасад загрязнен пылью и выхлопными газами, на нем присутствуют трещины. Общее состояние зданий оценивается как удовлетворительное, а состояние стен — неудовлетворительное, местами аварийное.

Здание Делового дома было построено в 1926-1928 годы по проекту И.С. Гурьева-Гуревича. Фасад здания выполнен в стиле конструктивизма. Здание Горсовета появилось на месте двухэтажного Нового Гостиного двора, находившегося на площади 1905-года до революции 1917 года. В 1947 году начали реконструкцию здания, башня с часами была надстроена к 1954 году. Фасады выполнены в стилистике позднего советского неоклассицизма. Оба памятника охраняются как ОКН (объекты культурного наследия).

Подрядчик должен был провести противоаварийные и консервационные мероприятия на объектах. В частности, расчистить аварийные участки фасадов от осыпающейся штукатурки, установить защитные сетки, утеплить и изолировать деформационный шов между зданиями. На Деловом доме необходимо было установить специальные маяки на трещины, частично заменить водосточные трубы и отливы. Согласно проекту контракта, работы должны были завершиться в октябре 2025 года.

По данным документов закупки, задание на проведение работ было утверждено в октябре 2021 года. Аукцион был объявлен 8 апреля, заявки принимались до 16 апреля. За это время не откликнулся ни один подрядчик. Ранее администрация Екатеринбурга уже размещала аукцион на противоаварийные и консервационные работы на фасадах здания администрации в октябре 2024 года, тогда сумма закупки составляла так же 4,11 млн руб., на аукцион не заявился ни один подрядчик. Работы должны были завершиться к концу 2024 года.

Анна Капустина