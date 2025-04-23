Нижегородца задержали за участие в экстремистской организации

Сотрудниками ФСБ и полиции задержали в Нижегородской области местного жителя, которого обвинили в участии в запрещенной экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, задержанный называл себя лидером запрещенного движения. Имея криминальный статус, он организовывал финансирование и обеспечение деятельности преступного сообщества. Для этого он собирал с жителей Выксы, Кулебак и Навашина деньги и продукты питания.

Свою вину задержанный не признал. По решению суда он заключен под стражу.

Андрей Репин