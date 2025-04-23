Мэрия Уфы подняла на 3 рубля тариф на отстой судов возле монумента Дружбы

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о повышении до 33,12 руб. в час тарифа на отстой сторонних судов на пассажирском причале «Монумент Дружбы». Документ опубликован на сайте мэрии.

Тариф начисляется на каждый погонный метр габаритной длины, занимаемой у причальной стенки. Услуги оказываются МБУ «Служба речных переправ».

Предыдущий тариф — 30,15 руб. за час — был утвержден главой администрации Сергеем Грековым в июле 2021 года.

Идэль Гумеров