Владельца реабцентра в Хакасии осудят за издевательства над пациентами

В Хакасии завершено расследование дела в отношении владельцев и сотрудников реабилитационного центра «Ключ к жизни». Им вменяется в вину похищение людей (ч. 3 ст. 126 УК РФ), а также незаконное лишение свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в 2021 году фигуранты дела организовали на территории поселка станции Хоных реабилитационный центр благотворительного фонда «Ключ к жизни». Он принимал граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

До февраля 2024 года, считают правоохранители, злоумышленники избивали пациентов. Также они привязывали пострадавших к кровати и оставляли так на трое суток. Кроме того, принуждали постояльцев многократно переписывать тексты, подавляя их волю к сопротивлению. «В центре были созданы условия, исключающие возможность зависимым лицам покинуть центр по собственной воле»,— говорится в сообщении.

Потерпевшими признаны 13 человек, в том числе несовершеннолетний. Уточняется, что стоимость реабилитации варьировалась от 20 до 30 тыс. руб.

Александра Стрелкова