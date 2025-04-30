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Дорого со вкусом

Как развивается сфера общественного питания юга России

В январе—феврале 2025 года оборот общепита в Южном федеральном округе (ЮФО) вырос на 23% год к году. В 2024 году посещаемость заведений уменьшилась или держалась на уровне 2023 года. По наблюдениям участников рынка, клиент обращает внимание на концепцию. Вместе с тем гости стали подходить к выбору блюд более осознанно. Медианная цена посещения кафе, ресторанов и предприятий быстрого питания в ЮФО год к году увеличилась на 12%. Рост среднего чека эксперты связывают с инфляцией.

Гостю важно, чтобы ресторан имел четкую концепцию, интересный интерьер и оригинальные подачи

Гостю важно, чтобы ресторан имел четкую концепцию, интересный интерьер и оригинальные подачи

Фото: Just WOOD

Гостю важно, чтобы ресторан имел четкую концепцию, интересный интерьер и оригинальные подачи

Фото: Just WOOD

За первые два месяца 2025 года оборот общественного питания в Южном федеральном округе (ЮФО) составил 51,1 млрд руб. Это на 23% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных Росстата. В январе—феврале 2025 года оборот общепита в Краснодарском крае составил 22,7 млрд руб., что на 16% больше год к году. В Ростовской области показатель достиг 13,3 млрд руб. и увеличился на 33,75%. В Волгоградской области оборот составил 6 млрд руб. (+33,35%). В Крыму показатель вырос до 3,9 млрд руб. (+16,25%), в Астраханской области — 2,6 млрд руб. (+22,7%), Севастополе — 1,5 млрд руб. (8,3%), Адыгее — 910,7 млн руб. (+61,6%), Калмыкии — 252 млн руб. (+18,4%).

По данным Росстата, в 2024 году в ЮФО (за исключением Севастополя) было 11 493 ресторана, кафе и бара. Это на 1,7% больше, чем годом ранее. Больше всего заведений общепита в Краснодарском крае (4751 — на 45 больше, чем в 2023 году), Ростовской области (2490 — на 58 больше, чем годом ранее) и Крыму (2154 — на 24 больше, чем годом ранее). Число ресторанов, кафе и баров выросло во всех субъектах ЮФО, кроме Калмыкии, где в сравнении с 2023 годом стало на 15 предприятий меньше. В прошлом году в Волгоградской области насчитывалось 849 заведений общепита (в 2023 году — 782), в Астраханской области — 560 (в 2023 году — 550), в Адыгее — 403 (в 2023 году — 399), в Севастополе — 325, в Калмыкии — 286 (в 2023 году — 301).

В первом квартале 2025 года число покупок в кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания в ЮФО выросло на 5% год к году. Об этом «G» рассказали в «Чек Индексе» (сервис оператора фискальных данных «Платформа ОФД»). «На фоне общего роста потребительской уверенности, развития инфраструктуры для отдыхающих и сервиса турпоток в регионы юга растет, обеспечивая в том числе заполнение как крупных гостиниц, так и малых форматов отелей, глэмпингов и других локаций. Благодаря хорошей автотранспортной доступности многие приезжают сюда на машинах из других регионов. В том числе возвращаются на следующий год или раньше. В совокупности это дает мультипликативный эффект и на другие сферы. Как в прошлом, так и этом году более высокому турсезону в южных регионах страны также способствует более теплая и сухая погода»,— комментируют в компании.

Клиент идет за концепцией

«Гости стали ходить реже: те, кто посещал нас каждую неделю, теперь приходят пару раз в месяц. Причины — не успевающий за инфляцией рост зарплат, увеличившиеся платежи по кредитам, и, как следствие, рестораны стали первыми в списке статей экономии»,— сказал основатель маркетингового агентства для ресторанов RZB Кирилл Бейлин.

«Посещаемость в 2024 году держалась в тех же пределах, что и в 2023-м, но сместилась по форматам: будни стали слабее, а выходные и праздничные даты — плотнее. Гости все чаще выбирают рестораны "по случаю", но при этом хотят получить максимум опыта за свой чек. В 2025 году тренд сохраняется, но усиливается сегментация: сильные, выверенные концепции — полны, проекты без четкой идентичности — пустуют»,— рассказал совладелец ресторанов «Магадан», кавказского бистро «Бурка», ресторана грузинской кухни «Эрти» и бистро «Хинкали и Эклеры» Гаджи Зулумханов. Он добавил, что «аутентичность и локальность сегодня — не просто тренд, а настоящая потребность».

По мнению Кирилла Бейлина, главный тренд в сфере общественного питания — повышение требований к качеству управления. «Побеждают сетевые заведения с четкой структурой, сильной управленческой командой и стабильными бизнес-процессами. Гостю важно, чтобы ресторан имел четкую концепцию, интересный интерьер, оригинальные подачи и продуманную легенду»,— объяснил эксперт.

Оборот общественного питания в ЮФО, январь—февраль 2025 года

ЮФО51,1 млрд руб.
Краснодарский край22,7 млрд руб.
Ростовская область13,3 млрд руб.
Волгоградская область6 млрд руб.
Республика Крым3,9 млрд руб.
Астраханская область2,6 млрд руб.
Севастополь1,5 млрд руб.
Республика Адыгея910,7 млн руб.
Республика Калмыкия252 млн руб.
Источник: Росстат

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сказал, что в 2025 году в сфере общественного питания выделяются несколько ключевых трендов: «Цифровизация и автоматизация, такие как интерактивные онлайн-меню и автоматизированные системы приема заказов, персонализация и уникальные предложения, возросший интерес к японской и корейской кухням, а также возрождение русской кухни».

По словам Кирилла Бейлина, клиенты все меньше экспериментируют. «Сейчас заметен устойчивый тренд на упрощение вкуса и подачи, возврат к традиционным продуктам, но в исполнении, которое гарантирует безупречный вкус и стабильный сервис»,— обратил внимание эксперт.

Гаджи Зулумханов также отметил, что гости стали подходить к выбору блюд более осознанно. «Мы видим явный запрос на "живую" кухню: локальные продукты, сезонность, простые, но честные вкусы. В нашем грузинском ресторане в Ростове вырос спрос на региональные блюда Грузии и использование локального продукта: долма из ягненка, хашми с телятиной и черносливом, донской судак с пастернаком и сельдереем и т. д. В краснодарском ресторане стабильно сильны позиции у краба и морских ежей. Но появился новый запрос — удивление. Люди хотят неожиданных вкусов, нестандартной подачи, новой эстетики»,— сказал он.

Горькое послевкусие

Согласно данным аналитиков «Чек Индекса», в первом квартале 2025 года медианная цена посещения кафе, ресторанов и предприятий быстрого питания в ЮФО год к году увеличилась на 12% — до 1,5 тыс. руб. В 2024 году медианная цена составила чуть более 1 тыс. руб., что на 14% выше уровня 2023 года.

Как рассказал Кирилл Бейлин, в 2023 году средний чек варьировался: в пивном ресторане — 1,2–1,4 тыс. руб., в мясном ресторане — до 2,5 тыс. руб., на фуд-корте — 450 руб. «К 2025 году в среднем по всем форматам рост среднего чека составил около 50%. Некоторые блюда мы исключили, поскольку себестоимость перестала делать их коммерчески целесообразными»,— отметил спикер. Он добавил, что сегодня средний чек в ресторане русской кухни составляет 2,5 тыс. руб., в мясном ресторане — 4 тыс. руб., на фуд-корте — 700 руб.

Гаджи Зулумханов сказал, что в 2024 году в сравнении с 2023 годом средний чек вырос на 10–15%. «На первый взгляд это может выглядеть как стабильный положительный тренд. Но нужно понимать: основная причина — инфляция. За кулисами этого роста — рост цен на продукты на 25–35%, по самым скромным оценкам. В регионах, где мы работаем, рост цен в меню не поспевает за ростом себестоимости, и это приводит к увеличению фудкоста (соотношение себестоимости блюда и цены.— "G") и, как следствие, снижению маржинальности. Особенно остро это ощущается в 2025 году: поставки подорожали, логистика усложнилась, а гость при этом не готов к более резкому росту цен. В итоге рестораны вынуждены балансировать между удержанием качества и сохранением гостя»,— рассказал он. Среди проблем сферы общественного питания эксперты выделяют дефицит кадров. Гаджи Зулумханов отмечает, что рост зарплат, который за последний год составил 40–50%, не решил вопрос нехватки персонала. Летом проблема усугубляется.

Ярослав Кабаков сказал, что дефицит кадров приводит к привлечению молодых работников и пенсионеров. «Также важной проблемой остается низкий уровень заработных плат, что затрудняет привлечение квалифицированных специалистов, и нежелание молодежи работать в сфере услуг из-за высоких эмоциональных затрат»,— добавил эксперт.

«Ближайшие год-два будут непростыми. К сожалению, покупательская способность гостей заметно снижается. Это не затронет премиальный сегмент — он стабилен, это 1–2% населения, которые продолжат тратить. Не пострадает и нижний сегмент. Наоборот, туда постепенно "сползет" часть аудитории, которая ходила в проекты среднего уровня. А вот средний сегмент, на который ориентировано большинство ресторанов, окажется под сильным давлением»,— резюмировал Гаджи Зулумханов.

Андрей Куценко

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