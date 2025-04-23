Владимирский губернатор сообщил о продолжающейся детонации в Барсово

Пошли вторые сутки с момента, когда на военном арсенале рядом с поселком Барсово в Киржачском районе Владимирской области начали взрываться боеприпасы. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, частота взрывов спадает, но пока не прекратилась полностью, поэтому говорить о возвращении эвакуированных жителей пока рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области

По итогам объезда территории и заседания регионального оперштаба власти приняли решение сузить границы зоны ЧС до 12 населенных пунктов — поселков Барсово, Мирный, Першино, деревень Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино, СНТ «Звездный» и «Лужки», а также почтового отделения Дубки и участок Мележи. Их жители получат компенсации и иную поддержку.

«Барсово пострадало больше всех. Поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов»,— написал губернатор.

Вечером 23 апреля власти планируют провести еще одно заседание оперштаба. На нем будет решаться вопрос о сроках возвращения в район подачи газа, воды и тепла. Сейчас, по словам господина Авдеева, от газа отключены 37 населенных пунктов. В «Владимиртеплогазе» сообщали, что отключения затронули более 12,3 тыс. жителей и 12 соцобъектов. Котельные возобновят работу, когда в них возобновится подача газа.