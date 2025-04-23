В Нижнем Новгороде открылся реабилитационный центр для наркозависимых подростков

Благотворительный фонд «Алиса» и проект «Выжившие» 23 апреля открыли в Нижнем Новгороде социально-реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова для детей и подростков с зависимостью от психоактивных веществ. Об этом сообщили в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Открытие приурочено ко дню рождения российского фотографа-документалиста, идейного создателя центра Дмитрия Маркова. Он умер 16 февраля 2024 года в возрасте 41 года. Фотограф помогал в работе над проектом и участвовал в реабилитации многих подопечных фонда, страдающих от наркотической зависимости.

Центр открылся в арендованном пространстве, он переедет в собственное здание по мере накопления ресурсов. На сайте фонда открыт сбор на предметы первой необходимости.

Одновременно в центре смогут находиться 30 подростков. Реабилитация может длиться от полугода. Детей будут обучать новым навыкам и стратегиям поведения. Основное внимание будет уделено индивидуальной и групповой психологической работе, поведенческой терапии, работе с травмой, а также реинтеграции детей в общество.

Елена Ковалева