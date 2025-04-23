Двое менеджеров «Россетей» получили сроки по делу о взятке в Москве

Московский суд приговорил двух менеджеров «Россетей» Владимира Медникова и Алексея Сычева к 8,5 и 9 годам за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Осужденные будут отбывать сроки в исправительной колонии строгого режима. Также обоим назначен штраф в 35,4 млн руб. Его размер составляет удвоенную сумму полученной менеджерами взятки.

По данным дела, экс-начальник управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» Владимир Медников и его заместитель Алексей Сычев предложили гендиректору фирмы оказать содействие в заключении значительного объема договоров и беспрепятственно сопровождать их, а также обеспечить общее покровительство его деятельности за определенную плату.

Всего в период с 2018 по 2022 гг фигуранты дела получили 17,7 млн руб. Сычев был задержан при получении последней взятки в 5,5 млн руб сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области.