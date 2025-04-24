Кубань Кредит» одержал победу в номинации «Лучший геораспределённый продукт» на Directum Awards 2025

Банк «Кубань Кредит» стал победителем в номинации «Лучший геораспределённый проект» на ежегодной премии Directum Awards 2025 с масштабным проектом по внедрению электронного кадрового документооборота (ЭКДО) совместно с партнёром — группой компаний «Астра».

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Специалисты банка самостоятельно провели удалённое внедрение системы Directum HR Pro во всех дирекциях и дополнительных офисах в регионах присутствия: Краснодарском крае, Республике Адыгея, Ростовской области, Ставропольском крае и Москве. Была развёрнута защищённая ИТ-инфраструктура, обеспечена информационная безопасность и оптимизированы процессы кадрового администрирования.

— Электронный документооборот — необходимость для компаний с распределённой структурой,— комментирует руководитель управления кадровой политики банка «Кубань Кредит» Михаил Димитров.— Сегодня в кредитной организации работает около 2800 сотрудников, ежегодно через ЭКДО оформляется более 17 тысяч приказов. Дополнительные преимущества от внедрения ЭКДО — своевременное соблюдение трудового законодательства, типовые решения и автоматизация процессов.

Представитель банка также отметил, что переход от бумажного документооборота к электронному — это трудоёмкий процесс, требующий вовлечённости нескольких подразделений: ИТ-службы, кадровых специалистов, сотрудников информационной безопасности и бухгалтерии. Сейчас более 90% сотрудников банка полностью перешли на ЭКДО.

— Мы отмечаем высокую степень удовлетворённости сотрудников работой в ЭКДО,— добавил Михаил Димитров.

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